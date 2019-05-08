На ярославца завели дело о неуважении к власти за публикацию фото с оскорблением Путина

На жителя Ярославля Кирилла Попутникова был составлен административный протокол об уничижительном отношении к власти за то, что он опубликовал в Facebook резонансную фотографию граффити, начертанного на здании местного МВД, содержащую надпись следующего содержания - "Путин - ***** [грубое обозначение гомосексуального мужчины]". Об инциденте он сообщил у себя на странице в соцсети.

В протоколе отмечается, что Попутников, проезжая мимо здания МВД и увидев "надпись, содержащую оскорбительный текст" в адрес некоего Путина, сделал фотографию "испорченного" фасада и после разместил ее в Facebook, "осознавая противоправность своих действий".

Далее отмечается, что надпись "подразумевает уничижительное наименование гомосексуальных мужчин: русское ругательство, оскорбительное наименование геев, искаженное сокращение от литературного слова".

Помимо прочего, к протоколу прилагается лексический анализ надписи, сделанный учителем русского языка и литературы, имя которого не указывается. Преподаватель подчеркивает, что граффити содержит признаки "явного неуважения" к президенту РФ, обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

В связи с этим на Попутникова составлен протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП.

Напомним, 31 марта и 1 апреля в ряде ярославских новостных издания появилась заметка, содержащая фотографию граффити, оставленного вандалом на колоннах здания местного управления МВД. Надпись гласила следующее: некто, по фамилии "Путин" был назван "*****" [грубым обозначением гомосексуалиста]". Сразу после опубликования фото СМИ стали поступать звонки и письма от Роскомнадзора с требованием удалить заметку, при этом какие-либо правовые обоснования данной просьбы отсутствовали.

Происходящее, очевидно, послужит прецедентом того, в каком формате будет применяться недавно принятый запретительный и скандальный закон, запрещающий "не уважать" власть в "неприличной форме".