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9:55

На капремонт Рощинской улицы потратят 161 млн рублей

фото ЗакС политика На капремонт Рощинской улицы потратят 161 млн рублей

Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика, который проведет капитальный ремонт Рощинской улицы в Московском районе - от Ялтинской улицы до Варшавской железной дороги.

Согласно информации, доступной на портале госзакупок, тендер выиграло ЗАО "Трест". Отремонтировать необходимо участок дороги длиной 646 метров. Подрядчик переложит тротуары, дорожное полотно и "реновирует" все инженерные сети.

Стоимость работ составит 161,31 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 25 октября 2021 года.

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