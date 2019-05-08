На капремонт Рощинской улицы потратят 161 млн рублей Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика, который проведет капитальный ремонт Рощинской улицы в Московском районе - от Ялтинской улицы до Варшавской железной дороги. Согласно информации, доступной на портале госзакупок, тендер выиграло ЗАО "Трест". Отремонтировать необходимо участок дороги длиной 646 метров. Подрядчик переложит тротуары, дорожное полотно и "реновирует" все инженерные сети. Стоимость работ составит 161,31 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 25 октября 2021 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен