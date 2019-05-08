В День Победы не станут разводить петербургские мосты

В ночь с 9 по 10 мая в Петербурге не будет производиться плановая разводка всех городских переправ в честь празднования Дня Победы, уведомили в пресс-службе "Мостотреста".

"Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2016 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге» разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации", - сообщили в "Мостотресте".

Вместе с тем, горожан и, особенно, автомобилистов 9 мая ожидают масштабные ограничения движения.

В центре будут перекрыты несколько улиц, поэтому несколько видоизменится трафик наземного транспорта. Помимо прочего шествие колонны "Бессмертного полка" повлияет на работу некоторых станций метрополитена.