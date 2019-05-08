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Новости

11:35

В Приморском районе петербуржцам презентуют сквер им. Льва Мациевича

фото ЗакС политика В Приморском районе петербуржцам презентуют сквер им. Льва Мациевича

На территории МО Комендантский аэродром 13 мая откроется сквер, которому было дано имя одного из первых российских авиаторов - Льва Мациевича. На протяжении пяти лет на территории, отданной под зеленую зону, велось возведение "Музея под открытым небом" - места, призванного напомнить жителям города о том, что именно на территории Приморского района рождалась когда-то российская авиация. В мероприятии примут участие горожане, глава района Николай Цед и сотрудники местной администрации.

"Мы стремились сделать не просто сквер для отдыха с детьми, а место, где каждый житель города сможет узнать историю зарождения российской авиации. Многие живут на улицах, названных в честь первых летчиков, но немногие знают, что они совершали первые полеты именно здесь, на территории Комендантского аэродрома, в начале ХХ века", - сообщил Цед.

В скверен установили 7 бюстов первых российских летчиков, изобретателей, конструкторов, а также гранитную стелу в память об авиаторах Комендантского аэродрома, погибших в мирное и военное время.

В зеленой зоне установили и детскую площадку, выполненную в авиационной тематике.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:42    
Зенит чемпион! "Быть,а не казатся"

15:39    
Приморский &#129351;

12:02    
Спасибо! Молодцы!!! Очень патриотично!

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