Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:00

ВЦИОМ: Россияне больше ценят советские фильмы о ВОВ, чем современные

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Россияне больше ценят советские фильмы о ВОВ, чем современные

Более половины опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения россиян (55%) уверены: в советское время фильмы о Великой Отечественной войне снимали гораздо лучше, чем сейчас.

Примечательно, что более всего респондентов, которые ценят военное кино времен СССР, оказалось среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет (58%). Мнения о том, что современные фильмы о войне ничуть не хуже, придерживаются лишь 16% опрошенных.

В перечень любимых кинолент вошли, в частности, "В бой идут одни старики", (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%), "17 мгновений весны".

"Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интриг. Для того, чтобы фильмы смотрела молодежь, режиссерам и актерам приходится соответствовать ее вкусам", - прокомментировал результаты опроса социолог Степан Львов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:40    
Сейчас полная деградация 12.05. Полный бред в каждом посте.

13:09    
Советские культура, искусство, образование, воспитание, здравоохранение и не только... были одними из лучших в мире.

12:05    
Советская культура, искусство, включая кино, были одними из лучших в мире! Сейчас полная деградация всего и вся!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:34 Футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения

16:31 Муниципал: Движение «Время» разместило на домах муниципальные газеты со Сталиным на передовице

16:24 Участницу Pussy Riot вместе с друзьями задержали на дому

15:54 СР опасается, что в ближайшее время сквер в Кузнечном переулке все же застроят

15:52 На митинге против УК «Профсервис» подписали петицию на имя президента

15:22 Шульман объяснила причины полицейской жестокости в Петербурге   4

15:06 Казаки выберут «лучшую станицу» и «лучший хутор» Петербурга   3

15:00 Суд признал футболистов Мамаева и Кокорина виновными в побоях и хулиганстве   1

14:50 Сломавшая на Первомае плечо активистка обратилась в СК с жалобой на действия полиции

14:17 Полицейские проверили транспаранты митингующих против «УК Профсервис»   1

14:17 Организатору убийства журналистки Политковской вновь отказано в УДО

13:50 На Невском "Левый фронт" и соратники Врански пикетировали в поддержку задержанных на Первомае   3

13:15 Глеб Павловский: 9 мая - никакая не скрепа, сплошная имитация единения общества   7

12:45 Путин сменил главнокомандующего силами ВМФ

12:26 Беглов и депутаты ЗакСа возложили венки к мемориалу на Пискаревском кладбище

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.