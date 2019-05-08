Беглов и депутаты ЗакСа возложили венки к мемориалу на Пискаревском кладбище

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и депутаты петербургского парламента поучаствовали в торжественно-траурной церемонии возложения венков к мемориалу на Пискаревском кладбище. Завтра, 9 мая, будет отмечаться 74-я годовщина победы СССР в Великой Отечественной войне.

Посетили церемониал и другие видные чиновники: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, члены Совфеда и депутаты Госдумы, судьи Конституционного и Уставного судов, представители командования Западного военного округа, ВМФ; сотрудники аппарата полпреда президента РФ по СЗФО, Общественной палаты Санкт-Петербурга, дипломатического корпуса, делегация Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ; руководители территориальных органов власти, ветеранских и других общественных организаций, а также рядовые петербуржцы.

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