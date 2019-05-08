Путин сменил главнокомандующего силами ВМФ

Новым главнокомандующим Военно-морского флота РФ назначен адмирал Николай Евменов, сменивший на этом посту ушедшего на работу в ОСК ("Объединенную судостроительную корпорацию") адмирала Владимира Королева. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина зачитал на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу, уточняет РИА "Новости".

"Уверен, что его переход на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию" будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ", - сообщил во время выступления министр.

Покинувший свой пост Королев, подчеркнул Шойгу, посвятил морской службе 46 лет и успел сделать многое для своей страны.

Также согласно указу новым главой Черноморского флота становится вице-адмирал Игорь Осипов, а Северного - вице-адмирал Александр Моисеев.

Отметим, что ОСК невольно увеличила свою узнаваемость в конце 2018-го года, когда членов совета директоров компании стал бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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