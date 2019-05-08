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Новости

13:15

Глеб Павловский: 9 мая - никакая не скрепа, сплошная имитация единения общества

фото ЗакС политика Глеб Павловский: 9 мая - никакая не скрепа, сплошная имитация единения общества

Политический обозреватель Глеб Павловский, выступая в эфире программы "Особое мнение" на "Эхе Москвы", выразил мнение, что ежегодно отмечаемый с большим размахом праздник Дня Победы - фикция и лицемерие, имитирующие единение уже давно расколотого российского общества.

"9 Мая никакой скрепой не является. Это - сплошная имитация. Такая же, как и «Супреджет». Это имитация единства общности, которой нет и не может быть в таком сложном и многоукладном, разнообразном и даже расколотом по целому ряду позиций обществе, как наше. Поэтому имитация единства, которого нет, может быть, только абсурдной. Она вызывает раскол и усиливает его", - отмечает политолог.

Даже в советское время, продолжает Павловский, военизированному празднеству не уделяли столь много внимания, не вкладывали в него колоссальные суммы денег. Масштабность День Победы в нынешнем виде приобрел после аннексии Крымского полуострова. Помимо прочего, некоторое время назад бывшие союзные республики (Белоруссия, Казахстан, Украина) отказались от шествий "Бессмертных полков" и использования георгиевских лент,  поскольку этот символ все меньше ассоциируется с победой над нацизмом и все больше - с российской агрессией.

"Поэтому сегодня эта символика отпугивает наших союзников и на самом деле расшатывает наши союзы, в том числе, военные. Это очень серьезно. Я считаю, что это опасная ошибка. И она скажется в тот момент, когда нам действительно понадобятся союзники", - подытожил Павловский.

Добавим также, днем ранее, 7 мая, в Пятигорске прошел парад дошкольных войск. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

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16:04    
власть ловко подменила идею «парада победы» - он превратился в принудиловку, демонстрацию агрессии и угрозы всему миру, защиту интересов путинской автократии, а не как памятный день народа-победителя и страны... солдаты советской армии воевали не за дивиденды акционеров газпрома и роснефти, не за замок клишаса в швейцарии и его коллекцию часиков, не за виллы депутатов и чиновников всех рангов по всей америке и европе, и не за благополучие путинской буржуазии - нынешние властители купили-продали всё за что они погибли...

15:56    
Эхо - это враги народа! Экстремисты! А ему бы помолчать. (по его национальности)

15:53   Игорь  
...Вот если б немцы победили,
Была б единою Европа.
Арийцы еще лучше б жили,
Кого-то пер[цензура]и, скопом...

15:41    
Если победит ПРАВДА в России, то памятники Сталину будут стоять в каждом российском городе и населённом пункте! Так как все ПОБЕДЫ, все прорывы во всех сферах жизнедеятельности нашего Отечества достигнуты при нём!

15:35    
15:31 Насрать на них.

15:31    
Кстати, завтра 9 мая в супер торжественной обстановке мэр Новосибирска открывает 3-х метровый памятник генералиссимусу Сталину!!!!!!!!! Потихоньку ростки правды прорастают в России и российском обществе, затравленном клеветнической пропагандой против И.Сталина!

15:06    
Имитация и фальшак, как и всё остальное в путинской стране.

14:39    
Мнение антисоветчика и русофоба Павловского ничтожно! Победа Советского народа в Великой Отечественной войне во главе с Верховным Главнокомандующим Сталиным не только над фашистской Германией, а над ОБЪЕДИНЁННОЙ(более 20 государств) фашистской Европой -самое значимое событие во всей истории нашего Отечества!!! Этим необходимо вечно гордиться и торжественно отмечать, не забывая и о павших героях! С днём великой Победы, друзья!

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