Глеб Павловский: 9 мая - никакая не скрепа, сплошная имитация единения общества

Политический обозреватель Глеб Павловский, выступая в эфире программы "Особое мнение" на "Эхе Москвы", выразил мнение, что ежегодно отмечаемый с большим размахом праздник Дня Победы - фикция и лицемерие, имитирующие единение уже давно расколотого российского общества.

"9 Мая никакой скрепой не является. Это - сплошная имитация. Такая же, как и «Супреджет». Это имитация единства общности, которой нет и не может быть в таком сложном и многоукладном, разнообразном и даже расколотом по целому ряду позиций обществе, как наше. Поэтому имитация единства, которого нет, может быть, только абсурдной. Она вызывает раскол и усиливает его", - отмечает политолог.

Даже в советское время, продолжает Павловский, военизированному празднеству не уделяли столь много внимания, не вкладывали в него колоссальные суммы денег. Масштабность День Победы в нынешнем виде приобрел после аннексии Крымского полуострова. Помимо прочего, некоторое время назад бывшие союзные республики (Белоруссия, Казахстан, Украина) отказались от шествий "Бессмертных полков" и использования георгиевских лент, поскольку этот символ все меньше ассоциируется с победой над нацизмом и все больше - с российской агрессией.

"Поэтому сегодня эта символика отпугивает наших союзников и на самом деле расшатывает наши союзы, в том числе, военные. Это очень серьезно. Я считаю, что это опасная ошибка. И она скажется в тот момент, когда нам действительно понадобятся союзники", - подытожил Павловский.

Добавим также, днем ранее, 7 мая, в Пятигорске прошел парад дошкольных войск. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.