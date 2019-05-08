На Невском "Левый фронт" и соратники Врански пикетировали в поддержку задержанных на Первомае

Участники движений "Левый фронт" и "Зеленая коалиция" вышли на Невский проспект с серией одиночных пикетов в поддержку задержанных на мирной первомайской демонстрации петербуржцев. Активисты осудили действия полицейских, неправомерно и, по их мнению, грубо разогнавших шествие демократической оппозиции .

На плакатах, которые держали в руках пикетировавшие, значились следующие требования по отношению к городским властям: проведение полного и независимого расследования событий 1 мая с последующим привлечением всех виновных в преступлениях к ответственности; освободить экс-председателя "Открытой России" Андрея Пивоварова и руководителя петербургской муниципальной кампании штаба Навального Александра Шуршева из-под административного ареста; прекратить цензурировать проносимые на мероприятия лозунги; запретить пресекать одиночные пикеты.

Свои требования все пикетировавшие сегодня намерены высказывать еженедельно - каждую среду в том же формате под лозунгом "Помни 1 мая, борись за свободные выборы! За любого кроме Беглова!".

Фото: Красимир Врански "ВКонтакте"

Фото: Михаил Масленников

Напомним, на мирном первомайском шествии в городе на Неве были задержаны 69 человек. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов ратует за проведение независимого общественного расследования спорных событий. Подробнее о случившимся читайте в материале ЗАКС.Ру.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.