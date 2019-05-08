Организатору убийства журналистки Политковской вновь отказано в УДО

Бывшему сотруднику МВД РФ Дмитрию Павлюченкову, осужденному за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, снова отказано в условно-досрочном освобождении, уведомляет ТАСС.

"Суд не счел возможным отпустить Павлюченкова досрочно", - уточнила пресс-секретарь суда Виктория Шаблова.

Экс-правоохранитель уже подавал на УДО в 2015 году. Тогда ему аналогично было отказано.

Напомним, осужденный на 10 лет колонии строгого режима бывший милиционер во время следствия признался, что помог организовать слежку за Анной Политковской и установить её адрес и маршруты передвижения. Также он дал показания против других фигурантов дела. Сообщалось также, что он готов рассказать и об организации убийства редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.



Журналист "Новой газеты" была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Присяжные вынесли обвинительный вердикт пяти подсудимым. Организаторами преступления признаны Лом-Али Гайтукаев и бывший рубоповец Сергей Хаджикурбанов. Следствие так и не выяснило заказчика преступления.

Добавим, в ноябре прошлого года Павлюченков подавал на УДО, однако не смог добиться условно-досрочного освобождения.