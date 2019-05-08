Полицейские проверили транспаранты митингующих против «УК Профсервис»

У администрации Московского района 8 мая местные жители организовали митинг против управляющей компании «Профсервис», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Жители требуют отстранить компанию от управления их домами. Протестующие считают, что «Профсервис» незаконно получил доступ к управлению по некорректным документам и не справляется со своей работой. Дворы убираются не регулярно, а у компании имеются долги перед поставщиками коммунальных услуг, заявил организатор акции Юрий Иванов.

На митинге собралось около 100-150 жителей.

Перед акцией сотрудник полиции осмотрел и сфотографировал все транспаранты с лозунгами. На вопрос организатора акции о том, надо ли убрать какой-то транспорт, полицейский ответил, что «все нормально пока».

София Саттарова

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