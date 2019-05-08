Шульман объяснила причины полицейской жестокости в Петербурге

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, впечатленная разгоном первомайского шествия в Петербурге, призналась, что в силу большого опыта наблюдения за протестами испытывает не возмущение, а удивление. Между тем, основная масса граждан, говорит она, относится к произошедшему ровно противоположным образом. Свое удивление женщина сопроводила мыслью о том, что петербуржцы увидели что-то качественно новое. По ее наблюдениям, последние несколько лет власть предпочитала не бить людей "под камеры", применяя более хитрые методы для их нейтрализации. С другой стороны, политолог придерживается того мнения, что в целом Петербург славен суровостью своих правоохранителей. Тому она находит несколько объяснений.

Все-таки это столичный город с областной судьбой, при всем при том это региональный уровень, и всех, кого можно забрать в секретари Совета безопасности, уже оттуда забрали, не в обиду никому будет сказано. — Екатерина Шульман

Во-вторых, петербургские полицейские, как ей представляется, привыкли считать себя неким "привилигерованным сословием". Наконец, упомянула она и о ближайших выборах, отдельно оговорив то, что не верит, будто бы врио губернатора Александр Беглов лично отдавал приказ применять силу на шествии.

"Если люди боялись получить плохие кадры, то они получили вдвое более плохие кадры, чем они могли бы получить, чем они бы оставили этих протестующих в покое", - пришла к оригинальной мысли Шульман.

В самом центре города, напомним, задержали 69 активистов. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов осудил действия МВД и Росгвардии, призвав провести общественное расследование содеянного.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.