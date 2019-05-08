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15:52

На митинге против УК «Профсервис» подписали петицию на имя президента

фото ЗакС политика На митинге против УК «Профсервис» подписали петицию на имя президента

На митинге против управляющей компании «Профсервис» собрали подписи под петицией на имя президента России Владимира Путина. Акция прошла 8 мая у администрации Московского района Петербурга.

Местные жители решили попросить президента помочь им в борьбе в управляющей компанией.

На митинге, как передает корреспондент ЗАКС.Ру, собралось около 150 человек. Жители требуют отстранить компанию «Профсервис» от управления их домами. Протестующие считают, что «Профсервис» не справляется со своей работой. Пришли на митинг и сторонники компании. Защитники «Профсервиса» заявили, что их устраивает качество уборки территории и размер коммунальных платежей. 

Перед началом акции полиция проверила все плакаты участников митинга. Уже в ходе самого мероприятия один из организаторов Дмитрий Павлов просил присутствующих убрать плакаты политической направленности. Когда к его призыву не прислушались, он обратился за помощью к полиции. После этого несколько плакатов убрали. 

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