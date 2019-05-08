Участницу Pussy Riot вместе с друзьями задержали на дому

Веронику Никульшину, известную как подругу политического активиста Петра Верзилова, вместе с ним входящую в панк-группу Pussy Riot, в домашних условиях задержала полиция. В квартире, как сообщает "Медиазона" со ссылкой на Верзилова, находилось еще четверо человек, которые тоже были задержаны.

Правоохранители заподозрили молодых людей в порче некоего государственного имущества и увезли для разбирательства в один из столичных отделов полиции.

Наиболее громкий перформанс группы активистов состоялся летом 2018-го года, когда, облачившись в полицейскую форму, они выбежали на футбольное поле в финале чемпионата мира по футболу.