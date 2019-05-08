Футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения

Пресненский районный суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам лишения свободы за хулиганство, сообщает "Медиазона" из зала заседаний. Первый получил 18 месяцев заключения, второй - месяцем меньше. Таким образом, судья согласилась со сроками, ранее запрошенными прокуратурой. По ее словам, исправлению двух друзей могут поспособствовать только условия колонии общего режима. Примечательно, что, тем не менее, она не признала факт предварительного сговора между игроками, на котором настаивало гособвинение.

Орудие, которое спортсмены использовали в ходе одной из драк, - деревянный стул - суд постановил уничтожить.

Напомним, что Кокорина и Мамаева судили за то, что в сентябре 2018-го года они устроили пьяный дебош в заведении общественного питания с избиением людей, до того в тот же день избив на улице еще одного человека. Долгое пребывание их в условиях СИЗО принято связывать с тем, что в кафе они подняли руку на крупного чиновника.