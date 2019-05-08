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17:15

На Петербургском юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

фото ЗакС политика На Петербургском юридическом форуме продемонстрируют "робота-юриста"

На предстоящем в мае Петербургском юридическом форуме состоится презентация некоего усовершенствованного "робота-юриста", передает ТАСС. Организаторы утверждают, что робот способен подготовить отзыв на иск в течение считаных секунд, а договор - за две минуты.

"За год команда разработчиков доработала робота и превратила его в полноценную рабочую лошадку, миссия которой избавить юристов от рутины", - гласит текст официального сообщения.

Девятый по счету Петербургский юридический форум проведут с 14 по 18 мая.

Отметим, что с роботами российского изготовления в течение последнего года случаются курьезные события. Так, интернет-мемом стал "робот Алеша", показанный по федеральному телевидению в декабре и на поверку оказавшийся живым человеком, который нарядился в костюм ростовой куклы характерного вида.

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