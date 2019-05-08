Годовой доход главы комитета финансов упал на 15,8 млн рублей

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников заработал за 2018 год 3,3 млн рублей. Сведения о доходах главы ведомства и его подчиненных опубликованы 8 мая на сайте Смольного.

За 2017 год Корабельников задекларировал 19,1 млн рублей. А доход его супруги составлял 12,6 млн рублей. Чета Корабельниковых по итогам 2017 года со своими 31,7 млн рублей на двоих занимала второе место среди семей Смольного по доходам.

Сейчас же общий доход чиновника и его жены – 3,5 млн рублей. Судя по декларации, в семье Корабельниковых в 2018 году появился второй ребенок. Кроме того, супруги стали обладателями общей квартиры площадью 133,2 кв. метра. В 2017 году у чиновника собственной недвижимости не было, однако в его декларации было указано, что он и его жена стали «дольщиками».

Ранее о доходах отчитались чиновники администрации Московского района, депутаты Законодательного собрания и часть членов правительства Петербурга.

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