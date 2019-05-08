Наказание для Кокорина и Мамаева представляется Лимонову незначительным

Основатель и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, имеющий личный опыт пребывания в местах лишения свободы, нашел сроки, которые суд назначил футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, не заслуживающими общественной тревоги: они в его глазах слишком маленькие.

"На одной ноге отстоят! Разве это сроки? У нас на тюрьме (третьяк, Саратовский централ) старый капитан Васильич, узнав от меня, что мне дали четыре года, засмеялся и сказал "да это не срок, на одной ноге отстоишь!", - вспомнил писатель в "Живом журнале".

Ранее он презрительно отзывался о нравах судимых за хулиганство спортсменов, полагая, что, главным образом, баснословно большие заработки столь пагубно действуют на психику и развязывают руки.

Кокорин получил 18, а Мамаев - 17 месяцев в колонии общего режима. Они осуждены за то, что в ходе прошлогоднего загула избили нескольких людей, среди которых оказался влиятельный чиновник из Минпромторга Денис Пак. От общества дебоширов изолировали в октябре, вскоре после попавших на видео инцидентов.