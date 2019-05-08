Шевченко и Ройзман поспорили о портретах Сталина на акции "Бессмертный полк"

Обсуждая грядущее празднование Дня Победы, журналист Максим Шевченко и политик Евгений Ройзман подискутировали об уместности портрета советского руководителя Иосифа Сталина на памятной акции "Бессмертный полк".

Главный аргумент Шевченко состоял в том, что не очень понятно, кто должен "фильтровать" портреты, что у самых одиозных советских деятелей, к которым можно причислить и Сталина, и Лаврентию Берия, и Вячеслава Молотова, есть потомки, которые вправе публично вспомнить о предках, ибо в этом и состоит суть акции. Еще сложнее обстоит дело с менее известными государственными служащими.

"Как и кому нужно доказывать, что это мой дедушка или прадедушка? Кто будет определять или запрещать? Не всех сталинских, например, министров, участников войны, хоть кто-нибудь способен опознать", - привел публицист свой риторический довод.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман, не приемлющий фигуру Сталина и регулярно называющий "вождя народов" палачом, был более категоричен и непримирим.

Я как историк считаю, что у Сталина есть огромная личная вина перед погибшими в войне, и идти с его портретом в одной колонне - какое-то этическое нарушение. — Евгений Ройзман

Политик также заметил, что портреты со Сталиным склонны носить явно не его потомки, поскольку потомки живут в США, и это существенно.

При этом по многим другим пунктам собеседники, имеющие мало общего в смысле идеологии, неожиданно сошлись. В частности, и тот, и другой считают бессовестным и несправедливым огосударствление акций "Бессмертный полк", во главе которых по неизвестной причине часто шагают различные губернаторы и видные единороссы.