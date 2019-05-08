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20:05

Доход главы комитета по строительству Кулакова вырос на 11 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы комитета по строительству Кулакова вырос на 11 млн рублей

Доход председателя комитета по строительству Леонида Кулакова за 2018 год вырос на 11,3 млн рублей. Согласно опубликованной 8 мая декларации о доходах, глава ведомства заработал 13,2 млн рублей.

В документе указано, что доход Кулакова вырос из-за продажи квартиры. В его декларации за 2018 год в собственности не указана квартира площадью 86 кв.м, которая значилась в аналогичном документе за 2017 год. Сейчас у председателя остались в пользовании две квартиры и дача. Площадь одной из них – 52,3 кв.м. Квартирой с таким метражом владеет супруга Кулакова. Также у нее есть ещё одна квартира в собственности и дача в пользовании. 

Годом ранее в декларации жены чиновника был указан автомобиль Mercedes-Benz. Сейчас автомобиля в отчете нет, а доход супруги Кулакова упал на 54 тысячи - до 150 тысяч рублей. 

На 10,6 млн рублей вырос доход у заместителя председателя Александра Постраша. За 2018 год он заработал 12,8 млн рублей. Раньше у Постраша в собственности была квартира площадью 60,2 кв.м, теперь она в декларации не указана. Сейчас у зампредседателя нет ничего в собственности, только одна квартира в пользовании. Жильем этим, судя по данным декларации, владеет супруга Постраша, которая за 2018 год заработала 538 тысяч рублей. 

Доход заместителя председателя Евгения Барановского увеличился на 60 тысяч рублей до 1,6 млн рублей. В собственности у него квартира на 74,5 кв.м. Также у зампредседателя и его жены по ¼ доли в разных квартирах. 

Ещё один заместитель председателя Константин Марков в прошлом году заработал 2,1 млн рублей, а его супруга – 355 тысяч рублей. У зампредседателя в собственности дом и участок земли. Жена Маркова владеет тремя квартирами, одна из которых находится в пользовании самого чиновника и их общего ребенка. Марков занял должность зампредседателя в мае 2018 года. До этого он работал руководителем государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 



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