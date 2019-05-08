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19:59

Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

фото ЗакС политика Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

К родителям столичного автора, пишушего для ресурса "Открытые медиа", Юлии Кошеляевой не смогли попасть в квартиру мужчины, которые представились сотрудниками ФСБ, передает "Медиазона". Ввиду того, что они не предъявили никакой полагающейся в таких случаях повестки или ордера, мать журналистки решила не впускать непрошеных гостей.

Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.

"Я состою в чатах "Народной самообороны", чтобы писать о них, и не имею никакого отношения к организации", - позже заявила Кошеляева.

Ранее еще один предполагаемый участник преследуемого сообщества анархистов расказывал о пытках.

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