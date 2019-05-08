Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские

Участнице скандально известной группы Pussy Riot Виктории Никульшиной, задержанной с друзьями на дому днем 8 мая, шестой час не удается покинуть стен столичного ОВД "Тверское", сообщил в соцсетях ее соратник Петр Верзилов.

В течение дня он также информировал читателей о том, что полицейские не пускали к ней адвоката, разговаривали на повышенных тонах и, что противоречит закону, в течение пяти с лишним часов не смогли ни составить протокол о правонарушении, ни выдвинуть обвинения.

Вместе с активисткой задержаны четверо молодых людей. При задержании правоохранители пеняли на то, что якобы компания подозревается в порче некоего государственного имущества.