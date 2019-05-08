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20:32

Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские

фото ЗакС политика Задержанную активистку Pussy Riot шестой час не могут "оформить" полицейские

Участнице скандально известной группы Pussy Riot Виктории Никульшиной, задержанной с друзьями на дому днем 8 мая, шестой час не удается покинуть стен столичного ОВД "Тверское", сообщил в соцсетях ее соратник Петр Верзилов.

В течение дня он также информировал читателей о том, что полицейские не пускали к ней адвоката, разговаривали на повышенных тонах и, что противоречит закону, в течение пяти с лишним часов не смогли ни составить протокол о правонарушении, ни выдвинуть обвинения.

Вместе с активисткой задержаны четверо молодых людей. При задержании правоохранители пеняли на то, что якобы компания подозревается в порче некоего государственного имущества.

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