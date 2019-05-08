Беглов поставил общение с ветеранами выше исторических учебников

На праздничном концерте в стенах БКЗ "Октябрьский" врио губернатора Александр Беглов выступил со сцены с поздравлением и благодарностью в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, говорится на сайте Смольного. Началу представления предшествовало его личное общение с людьми, заставшими войну.

"Множество учебников не заменит одной встречи с ветеранами, с теми, кто пережил войну и блокаду", - приводятся его слова.

Концерт также посетил спикер городского парламента Вячелав Макаров.

Ранее Беглов предложил присваивать статус "блокадника" любому жителю города, кто прожил в осажденном Ленинграде хотя бы один календарный день. Сейчас условием для такого статуса является "норма" в четыре месяца.

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