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10:21

На Дворцовой площади стартовал парад Победы

фото ЗакС политика На Дворцовой площади стартовал парад Победы

Военный парад, приуроченный к 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, торжественно стартовал на Дворцовой площади, уведомляет 78.ru. Параллельно началось шествие войск и техники и в столице на Красной площади.

В нынешнем мероприятии принимают участие более 4,5 тысяч военных из разных тактических подразделений ВС РФ. Помимо прочего, на площади разместили и боевую технику - как прошлых лет, например, знаменитый танк Т-34, так и нынешних времен - БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо". Вместе с тем, над площадью зрители будут наблюдать полеты различных боевых самолетов и вертолетов. В Москве данную часть отменили из-за непогоды.

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Фото: Войска объезжает на ретро-кабриолете принимающий парад генерал-полковник, герой России Александр Журавлев, kp.ru

Помимо прочего, по Невскому традиционно пройдут колонны с ветеранами ВОВ и "Бессмертный полк".

Завершится парад плац-концертом и салютом, который дадут с Заячьего острова.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:25    
Поздравляю россиян с Днём Победы Советского народа во главе с генералиссимусом Сталиным в Великой Отечественной войне над фашистской Европой!

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