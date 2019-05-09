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Новости

11:06

Беглов попросил у Медведева 400 млрд рублей на развитие инфраструктуры Петербурга

фото ЗакС политика Беглов попросил у Медведева 400 млрд рублей на развитие инфраструктуры Петербурга

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов письменно обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой выделить Петербургу 440 млрд рублей на развитие 17 объектов инфраструктуры города, извещает газета "Ведомости". Примечательно, что письмо датировано ноябрем 2018 года - то есть, буквально через месяц после того, как Беглов стал врио губернатора. Подлинность прошения подтвердили федеральные чиновники.

В документе отмечается, что все проекты, на которые необходима обозначенная сумма, планируется реализовать до 2024 года. Газета сообщает, что Медведев поручил главам Минэкономразвития и Минтранса Максиму Орешкину и Евгению Дитриху изучить предложения Беглова.

Самый дорогой и амбициозный проект, представленный врио губернатора, - пассажирское железнодорожное кольцо внутри города на Неве, аналог Московского центрального кольца (МЦК). Его стоимость оценивается в 170 млрд рублей.

Из других проектов примечательны следующие: Широтная магистраль (прежде называлась экс-Восточный скоростной диаметр) за 156 млрд рублей, из которых 57,7 млрд – средства федерального бюджета; юго-западный железнодорожный обход Петербурга за 52,2 млрд; транспортно-логистический центр "Бронка" за 12,3 млрд; реконструкция Московского шоссе за 7 млрд (2,5 млрд из федбюджета); первый этап Южной широтной магистрали за 6 млрд и другие, в том числе - транспортная развязка у "Лахта центра".

Ранее Беглов встретился в Смольном с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсудил возможности модернизации петербургского железнодорожного узла и вопросы дальнейшего развития транспортной отрасли. Позднее Владимир Путин одобрил один из таких проектов - строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Петербург.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:44    
Видимо, рейтинг бакинца №2  совсем упал в пол, никаким деньгами не вытащить.

11:34    
Лахта-центр - частная коммерческая лавочка. Если для неё требуется какое-то обустройство, то оно должно производиться из денег той конторы, которая замутила всю эту херню.

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