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Новости

13:15

В Грузии на акции "Бессмертного полка" за демонстрацию символики СССР задержан мужчина

фото ЗакС политика В Грузии на акции "Бессмертного полка" за демонстрацию символики СССР задержан мужчина

Один из участников шествия "Бессмертного полка" в Тбилиси был задержан местными правоохранителями за демонстрацию советской символики, уведомляют СМИ Грузии.

Демонстранта полицейские вывели из толпы за то, что он развернул флаг СССР, проигнорировав тем самым предупреждение властей о том, что использование на параде советской символики строго воспрещено.

Ранее служба Госбезопасности Грузии превентивно напомнила организаторам шествия о данном запрете.

В Грузии с 2011 года действует закон "Хартия свободы", согласно которому в стране запрещено использование коммунистической и фашисткой символики. Первичное нарушение данного закона наказывается предупреждением, каждое следующее "карается" штрафом в размере одной тысячи лари (около 370 долларов).

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15:53    
Мало били советские десантники грузинов - этих сепаратистов - предателей СССР! Продажные твари, американские подстилки!

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