В Грузии на акции "Бессмертного полка" за демонстрацию символики СССР задержан мужчина

Один из участников шествия "Бессмертного полка" в Тбилиси был задержан местными правоохранителями за демонстрацию советской символики, уведомляют СМИ Грузии.

Демонстранта полицейские вывели из толпы за то, что он развернул флаг СССР, проигнорировав тем самым предупреждение властей о том, что использование на параде советской символики строго воспрещено.

Ранее служба Госбезопасности Грузии превентивно напомнила организаторам шествия о данном запрете.

В Грузии с 2011 года действует закон "Хартия свободы", согласно которому в стране запрещено использование коммунистической и фашисткой символики. Первичное нарушение данного закона наказывается предупреждением, каждое следующее "карается" штрафом в размере одной тысячи лари (около 370 долларов).