В Черногории двух россиян заочно приговорили к срокам за попытку госпереворота

Черногорский суд заочно приговорил россиян Эдуарда Шишмаков и Владимира Попова к 15 и 12 годам заключения за подготовку военного переворота в стране, уведомляет локальное издание Vijesti.

В рамках данного уголовного дела к ответственности привлечены также еще 14 человек, в том числе активисты движения "Демократический фронт", ратовавшие против присоединения Черногории к НАТО и за коллаборацию с Россией и Сербией.

Следствие выяснило, что группа людей готовила государственный переворот 16 октября 2016 года - в день, когда в Черногории проходили парламентские выборы. Тогда на них вновь в лидеры вышла партия действующего главы страны Мило Джукановича, а через год страна вступила в Североатлантический Альянс.

Силовые структуры Черногории уверены, что Попов и Шишмаков - сотрудники ГРУ. Между тем, всё обвинение строится на показаниях единственного человека - сербского националиста Александра Синджелича. Он рассказывал, что российские военные передавали ему деньги на организацию госпереворота. Позднее, однако, Синджелич от своих слов отказался.