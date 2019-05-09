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14:50

КРТИ раскрыл зарплаты чиновников, отвечающих за транспортную инфраструктуру

фото ЗакС политика КРТИ раскрыл зарплаты чиновников, отвечающих за транспортную инфраструктуру

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга обнародовал данные о заработных платах своих сотрудников, а также работников подведомственных ему госучреждений, извещает АБН.

Самая высокая ставка у главбуха Городского центра управления парковками (ГЦУП) Дианы Алексеевой - чиновница получает почти 283 тысяч рублей ежемесячно. Чуть менее зарабатывал экс-замглавы ГЦУП Артем Хрюкин.

Среди руководителей транспортных учреждений более остальных получает не так давно покинувший свой пост бывший начальник "Мостотреста" Александр Бурносов (235,2 тысяч рублей). Генеральный директор "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Рубен Тертерян каждый месяц зарабатывал в среднем 231 тысячу рублей. 

Доходы главы ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" Владимира Мушты составляет 219 тысяч рублей. Руководитель ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Вячеслав Урусов имеет зарплату в размере 222 тысяч рублей, а экс-начальник Городского центра управления парковками Владислав Бакулин получает чуть менее остальных чиновников - 194 тысячи рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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