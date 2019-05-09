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Новости

15:30

"Никогда снова!": на Невском "бессрочники" пикетировали против войн

фото ЗакС политика "Никогда снова!": на Невском "бессрочники" пикетировали против войн

На углу Малой Садовой улицы и Невского проспекта провели серию одиночных пикетов участники "Бессрочного протеста" и "Демократического Петербурга".

Собравшиеся выступили против ведения любых войн, держа в руках соответствующие плакаты. Например, девушка в национальном платье стояла с флагом Украины и постером следующего содержания: "Россия! Выводи своих наемников и вооруженных граждан РФ из Украины!".

Радом с ней пикетировали "бессрочники" с плакатами: "02.09.1945 закончилась Вторая мировая война. Можем повторить или Никогда снова? Выбор за нами!".

Традиционно акцию посетила знаменитая петербургская "протестная" художница Елена Осипова, осудившая на своем полотне боевые действия на Украине и в Сирии.

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Фото: Telegram-канал "Бессрочный протест"

Напомним, военный конфликт на востоке соседнего государства начался в апреле 2014 года. Украина, США и ряд других государств, а также НАТО, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Союз обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: в частности, в использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке

Добавим также, Россия приступила к военным действиям на территории Сирии 30 сентября 2016 года. С тех пор Путин несколько раз заявлял о выводе российского контингента и завершении войны, однако последующие события входили с его заявлениями в противоречие.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:27   Игорь  
Я думал: Сашка в орденах,
Да на гнедой кобыле!
В пальтишке красном и штанах,
Весь европейском стиле,
Ведя по Невскому полки,
Заедет на Дворцовую!..
Но, видно Сашке не с руки
Жизнь показать нам новую…

16:05    
Даже такой день эти поганцы хотят попортить.

15:56    
Сегодня прошли грандиозные парады в РУССКИХ Донецке и Луганске! Супер!!!

15:52   Игорь  
Я думал: Сашка в орденах,
Да на гнедой кобыле!
В пальтишке красном и штанах,
Весь европейском стиле,
Ведя по Невскому полки,
Заедет на Дворцовую!..
Но, видно Сашке не с руки
Жизнь показать нам новую…

15:32    
Глупые эти люди! Оборонительные войны-священны, к примеру, для любого народа!

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