Памятник Сталину торжественно открыли в Новосибирске

Бюст видного советского деятеля Иосифа Сталина на гранитном постаменте сегодня, 9 мая, по случаю 74-й годовщины победы СССР во Второй мировой войне открыли в Новосибирске, передает РИА "Новости". В церемониале приняли участие глава города Анатолий Локоть, члены местного КПРФ (у отделения которого памятник и установлен) и горожане.

"С именем Сталина шли в атаку. "За родину, за Сталина!" - это не литературный штамп, а жизнь, история, которую надо знать и помнить. Победители, вернувшиеся с фронта, восстанавливали экономику страны под руководством компартии и ее лидера Сталина. Сегодня мы выполняем свой долг перед победителями. Каждое имя мы должны хранить, а имя человека, возглавлявшего армию и страну, тем более", - декламировал Локоть во время церемонии.

Фото: РИА "Новости"

Напомним, споры об установке памятника главному советскому вождю велись в сибирском городе с 2008 года.

В октябре 2018 года вокруг первых инициированных мэрией Новосибирска общественных интернет-обсуждений разгорелся скандал. Тогда в голосовании за установку памятника Сталину приняли участие 243 новосибирца, из которых 155 в идентичной форме высказались "за" возведение скульптуры. Горожане обвинили "ботов" в подтасовке результатов, в связи с чем опрос был аннулирован.

Позднее идею возведения монумента раскритиковал и Худсовет, и командование ЦВО. Военные завили, что установка скульптуры столь спорной исторической личности может прийтись не по нраву местным жителям.

Окончательная договоренность по поводу места установки была достигнута недавно, в середине марта текущего года.

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