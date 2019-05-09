Более миллиона человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Петербурге

В шествии "Бессмертного полка" приняли участие 1,2 млн петербуржцев, поделились данными в Смольном. На данный момент голова колонны достигла Дворцовой площади, однако большая часть людей всё ещё остается на Невском проспекте. Процессия растянулась на 4 километра.

В демонстрации присутствуют люди всех национальностей, возрастов и поколений. В 2019 году в мероприятии также приняли участие инвалиды-колясочники. Акция "Бессмертный полк" проходит в городе на Неве уже в пятый раз. В прошлом году в ней поучаствовало эквивалентное количество горожан.

Утром на Дворцовой прошел парад Победы.

Завершится цикл мероприятий по случаю 74-й годовщины победы СССР во Второй мировой войне плац-концертом и салютом, который дадут с Заячьего острова.

Фото: "Бумага" / Валентин Егоршин

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