Журналист Сергей Доренко скончался в Москве

Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб 9 мая после падения с мотоцикла, подтвердили в редакции радиостании.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщили агентству ТАСС источники в медицинских кругах.

Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин. "Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал Собянин в Twitter.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Начал работать на телевидении в 1985 году. В 2000 году был отстранен от эфиров на ОРТ после выпуска "Авторской программы Сергея Доренко", где поднималась тема, посвященная ситуации с подводной лодкой "Курск". В разные годы сотрудничал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, "Эхом Москвы", "Русской службой новостей". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".