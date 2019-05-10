Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:30

В Германии представили новый план по мирному урегулированию конфликта в ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика В Германии представили новый план по мирному урегулированию конфликта в ДНР и ЛНР

В бундестаге проходит слушание проект завершения военного конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, названный "Мир на Украине требует нового импульса", поделился в интервью с Deutsche Welle посол Украины в Германии Андрей Мельник. В документе из 12 пунктов идет речь о выведении вооружённых группировок из Донбасса, роспуск правительств ДНР и ЛНР и установление в них нового административного блока под "начальством" ООН.

Инициатива прошла первичное обсуждение и направлена на всесторонний пленум. Её авторами выступили депутаты фракции Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

Парламентарий-демократ Александер Ламбсдорф, выступая с обращением к бундестагу, в очередной раз отметил важность скорейшего разрешения российско-украинского конфликта, так как в случае его эскалации война может продолжиться на территории Европы.

На заседании было также озвучено предложение создать на территории ДНР и ЛНР "ячейку" международного правительства, под эгидой которого в республиках бы прошли свободные выборы.

Член внешнеполитического комитета бундестага от фракции СвДП Рената Альт полагает, что минские соглашения в нынешнем виде утратили свою актуальность и не выполняются, поэтому необходимо заново задать нужный вектор развития событий.

"Минские соглашения фактически мертвы. Для меня было важно дать новый импульс с тем, чтобы процесс снова начал двигаться. В нынешнем состоянии все одинаково важно: и отвод вооружений, и выборы, и обмен военнопленными", - подчеркнула Альт.

Предполагается, что избрание Владимира Зеленского новым главой Украины аккумулирует процесс по достижению мира в ДНР и ЛНР.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:02    
Мнение малюсенькой партии(СвДП) Германии ничтожно, можно даже его и не учитывать, а не то что прислушиваться! По ДНР и ЛНР Путин дал ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ импульс-получение российского гражданства РУССКИМИ и пророссийскими гражданами народных республик! Далее, если укрофашисты продолжат геноцид граждан России Донбасса, то туда надо ввести российские войска и обрушить всю нашу боевую мощь на головы бандеровцев и гнать их минимум до Днепра, а лучше до Львова! Действовать надо исключительно по-Сталински! Никакой пощады врагам России и российского народа!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:45 Участницу Pussy Riot и её друзей отпустили из отдела полиции

15:51 По каналу Грибоедова дрейфовал заполненный "гранатами" гроб

15:00 "Аэрофлот" отменил 14 рейсов SSJ 100 из Шереметьево

14:10 Беглов высоко оценил мероприятия, прошедшие по случаю Дня Победы   2

13:16 Троицкий предложил в память о жертвах репрессий создать новую акцию - "Бессмертный барак"   6

12:45 Активисты собрали 10 млн подписей за отставку Трампа   1

12:00 Полиция Австрии объявила в международный розыск лидера арт-группы "Война"

11:15 В Новокузнецке арестовали активиста, пикетировавшего 9 мая с плакатом "Долой Путина"   2

10:30 В Германии представили новый план по мирному урегулированию конфликта в ДНР и ЛНР   1

9 мая, 22:09 Журналист Сергей Доренко скончался в Москве   3

9 мая, 18:05 Памятник Сталину торжественно открыли в Новосибирске   22

9 мая, 17:30 Главу "Петронефти" объявили в международный розыск по делу о поставке "грязного" сырья в Белоруссию

9 мая, 16:50 Более миллиона человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Петербурге   2

9 мая, 16:15 Правозащитный совет Петербурга создал комиссию по расследованию событий Первомая   6

9 мая, 15:30 "Никогда снова!": на Невском "бессрочники" пикетировали против войн   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.