В Германии представили новый план по мирному урегулированию конфликта в ДНР и ЛНР

В бундестаге проходит слушание проект завершения военного конфликта в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, названный "Мир на Украине требует нового импульса", поделился в интервью с Deutsche Welle посол Украины в Германии Андрей Мельник. В документе из 12 пунктов идет речь о выведении вооружённых группировок из Донбасса, роспуск правительств ДНР и ЛНР и установление в них нового административного блока под "начальством" ООН.

Инициатива прошла первичное обсуждение и направлена на всесторонний пленум. Её авторами выступили депутаты фракции Свободная демократическая партия Германии (СвДП).

Парламентарий-демократ Александер Ламбсдорф, выступая с обращением к бундестагу, в очередной раз отметил важность скорейшего разрешения российско-украинского конфликта, так как в случае его эскалации война может продолжиться на территории Европы.

На заседании было также озвучено предложение создать на территории ДНР и ЛНР "ячейку" международного правительства, под эгидой которого в республиках бы прошли свободные выборы.

Член внешнеполитического комитета бундестага от фракции СвДП Рената Альт полагает, что минские соглашения в нынешнем виде утратили свою актуальность и не выполняются, поэтому необходимо заново задать нужный вектор развития событий.

"Минские соглашения фактически мертвы. Для меня было важно дать новый импульс с тем, чтобы процесс снова начал двигаться. В нынешнем состоянии все одинаково важно: и отвод вооружений, и выборы, и обмен военнопленными", - подчеркнула Альт.

Предполагается, что избрание Владимира Зеленского новым главой Украины аккумулирует процесс по достижению мира в ДНР и ЛНР.