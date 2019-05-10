Активисты собрали 10 млн подписей за отставку Трампа

Общественники из движения Move On передали в Конгресс США 10 млн подписей американцев, которые поддерживают отставку нынешнего главы государства Дональда Трампа, уведомила у себя в Twitter член палаты представителей от штата Мичиган Рашида Тлаиб. 10 млн жителей США - 3% от всего населения страны.

Тлаиб, передает NBC News, внесла на рассмотрение судебного комитета палаты представителей проект закона о запуске процедуры импичмента Трампа.

В апреле спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал масштабный доклад, в котором приведены доказательства невмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Это обстоятельство вызвало резкое падение уровня доверия Трампу - за месяц его электоральный рейтинг снизился на 3 процента, достигнув отметки 37%. Этот показатель - самый низкий с начала 2019 года.

Следующие выборы президента пройдут в Штатах 3 ноября 2020 года.