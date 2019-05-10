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Новости

13:16

Троицкий предложил в память о жертвах репрессий создать новую акцию - "Бессмертный барак"

фото ЗакС политика Троицкий предложил в память о жертвах репрессий создать новую акцию - "Бессмертный барак"

Музыкальный критик Артемий Троицкий, выступающий с неформальными политическими обзорами на YouTube-канале ARU TV, полагает, что было бы резонно проводить в России и другую ежегодную акцию, коей он дал название "Бессмертный барак". По его замыслу, мероприятие не должно, да и не сможет "затмить" оригинал - "Бессмертный полк", однако напомнит россиянам о том, сколько граждан погибло во времена сталинских репрессии, "Большого террора".

Говоря о "Бессмертном полке", Троицкий сообщил, что полностью поддерживает акцию, но уверен, что в последние годы она стала чрезмерно политизирована, так как её "максимально опошлило наше кремлевское начальство".

"После революции, в 1920-е годы, были расстреляны миллионы людей - это были политические противники большевиков, духовенство, белогвардейцы и прочие. Затем наступил Голодомор, скосивший миллионы людей. После - «Великий» или «Большой террор», были депортации, крымские татары. < > В результате народу с 1918 по 1953 год погибли десятки миллионов. Ничуть не меньше, чем во время ВОВ, даже больше. Большинство из них - не шпионы, это простые люди, на которых донесли или которых просто по разнарядке убивали", - поделился мнением обозреватель.

В качестве даты нового мероприятия Троицкий предложил два варианта: например, 30 ноября - Международный день политзаключенных либо 5 марта - день смерти Иосифа Сталина. Россияне смогли бы выйти на улицы на организованное шествие, держа в руках штендеры с фотографиями родственников, которые стали жертвами режима.

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16:11    
Троицкист окончательно деградировал от наркоты.

15:03    
На 9 мая многие расчехлились. Тут подборочка высеров наших креаклов https://rossaprimavera.ru/article/163f86f6

14:41    
Евреи-антисоветчики-русофобы уверены, что слеза обиженного еврея в то время затмевает все те огромнейшие блага для нашего Отечества, которые сделал Сталин...И в этом их не переубедить!

14:40    
...но Тёма почему-то сразу ухватился за "Плейбой"?...

14:18    
600 тысяч с небольшим за 33 года...А сейчас в год в России по официальной статистике умирает от наркотиков СТО(!!!!!!!!!!!!!!)тысяч и 15 тысяч от СПИДа, из которых больше половины заразилось через жопу...Тогда может проводить марш "Бессмертный анал" и нести портреты умерших гомосеков от СПИДа??? Будет же актуальнее и ПОЛЕЗНЕЕ намного, чем события почти столетней давности!

14:10    
Можно всяким антисоветчикам-уродам, вроде троицкого, заявить, что погибли сотни миллионов, и что их всех лично расстрелял Сталин! Глава же ФСБ РФ Бортников официально и публично заявил, что на основании тщательной проверки архивных документов, выявлено 600 тысяч с небольшим, (не помню точное количество) приговоров о смертной казни с 1920 по 1953 год. МНОГИЕ из приговоров в исполнение приведены не были по разным причинам, в том числе и отменены! Но он не сказал, а многие иностранные исследователи, только что американские, заявили, что 75% приговорённых к ВМН были уголовниками, а 25%-политические!

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