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Новости

14:10

Беглов высоко оценил мероприятия, прошедшие по случаю Дня Победы

фото ЗакС политика Беглов высоко оценил мероприятия, прошедшие по случаю Дня Победы

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил, что все петербургские мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, были организованы и прошли на высшем уровне, уведомляет пресс-служба Смольного.

Накануне, 9 мая, Беглов побывал на параде, прошелся в колонне "Бессмертного полка" с портретом отца-фронтовика, посетил салют, данный с Заячьего острова. Фейерверк, отметил врио губернатора, достоин всяческих похвал.

По окончании салюта главнокомандующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев презентовал Беглову гильзу от холостого снаряда, выпущенного во время мероприятия.

Отметим, накануне в Смольном подсчитали, что в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около 1,2 млн петербуржцев.



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15:51    
14- 20 любишь азеров, голубка голубая! Не зря ниц встал и на 4 кости, чтобы показать свою готовность принять в себя и усвоить всё.

14:20    
Празднество прошло без происшествий, значит Беглов - молодец, как и другие причастные к организации мероприятий!

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