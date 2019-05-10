"Аэрофлот" отменил 14 рейсов SSJ 100 из Шереметьево

Сегодня, 10 мая, компания "Аэрофлот" отменила 14 парных рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet из Шереметьево, передает "Интерфакс".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, упразднены рейсы в Казань, Белгород, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфу, Краснодар, Архангельск, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Вильнюс, Магнитогорск, Саратов, Иркутск.

Аналогичная ситуация застигла пассажиров авиакомпании врасплох и накануне, 9 мая, и за день до этого, когда были отменены 12 и 5 рейсов SSJ 100 соответственно.

"Аэрофлот" ситуацию никак не прокомментировал.

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Следственном комитете выдвинули предварительные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.