Под Севастополем разбили мемориал в память о крымских татарах, погибших в ВОВ

Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала, установленного на так давно в селе Орловка в память о погибших в годы Великой Отечественной войны крымских татарах, уведомляет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм). Максимальное наказание предусматривает до трех месяцев ареста.

Мемориал, открытый в преддверии 74 годовщины окончания ВОВ в Орловке, содержал в себе фамилии 64 человек, павших в ходе боевых действий; 57 из них представляли собой малый этнос Крыма - татар.

Фото: Twitter "Радио Свобода"

Напомним, в конце апреля 2016 года в список запрещенных на территории России организаций по решению Верховного суда Крыма был внесен меджлис крымских татар. После этого его лидеры подверглись преследованию со стороны российских властей, которые обвиняли их в экстремизме.

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