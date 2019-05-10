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10 мая, 17:30

Под Севастополем разбили мемориал в память о крымских татарах, погибших в ВОВ

фото ЗакС политика Под Севастополем разбили мемориал в память о крымских татарах, погибших в ВОВ

Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала, установленного на так давно в селе Орловка в память о погибших в годы Великой Отечественной войны крымских татарах, уведомляет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм). Максимальное наказание предусматривает до трех месяцев ареста.

Мемориал, открытый в преддверии 74 годовщины окончания ВОВ в Орловке, содержал в себе фамилии 64 человек, павших в ходе боевых действий; 57 из них представляли собой малый этнос Крыма - татар.

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Фото: Twitter "Радио Свобода"

Напомним, в конце апреля 2016 года в список запрещенных на территории России организаций по решению Верховного суда Крыма был внесен меджлис крымских татар. После этого его лидеры подверглись преследованию со стороны российских властей, которые обвиняли их в экстремизме.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10 мая, 18:48    
Разбито со зверской силой. Видимо от души. Понять этого человека можно. Предателей было очень много. Но и герои были. Виноват же в произошедшем тот чиновничек, кто решил выслужиться и показать своё дурацкое рвение. Рановато прокукарекал - ещё живы пострадавшие от предателей.

10 мая, 17:42    
Горькую правду замалчивают о деяниях абсолютной массы крымских татар в годы Великой Отечественной войны, потому кому-то не понравился этот мемориал...

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