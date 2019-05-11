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12:04

В Москве задержали либертарианца, читавшего лекцию об оружии

фото ЗакС политика В Москве задержали либертарианца, читавшего лекцию об оружии

В ходе проводимой либертарианцами "консервативной аниме-вечеринки" члена партии Владимира Осенина, прочитавшего лекцию о способах свободно носить оружие и не нарушать при этом российских законов, задержали сотрудники полиции, передает "Медиазона".

Представители МВД не смогли объяснить ни причину своего визита, ни то, зачем и почему они увозят активиста и что конкретно ему вменяется.

По словам одного из главных лиц либертарианцев, Михаила Светова, тем же вечером 10 мая некто подвез на джипе "пятерых ублюдков", которые начали "бросаться на людей", однако их удалось "нейтрализовать" своими силами.

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