У здания ФСБ на Лубянке поддержали фигурантов дел "Сети" и "Нового величия"

Организованные старейшим отечественным правозащитником Львом Пономаревым одиночные пикеты состоялись в Москве, у стен главного здания ФСБ на Лубянской площади, сообщает ресурс "Активатика". Демонстранты выражали таким способом поддержку фигурантам громких дел "Сети" и "Нового величия".

Говорится о том, что несколько участников акции смогли простоять в пикетах не более получаса. Они жалуются на всевозможные провокации и оскорбления со стороны, как им показалось, прокремлевских движений, старавшихся, в числе прочих действий, вырвать из рук активистов протестные плакаты.

Сам Пономарев держал плакат с надписью: "Средства пыток в 21 веке - электрошокер", очевидно, намекая на то, как, по словам фигурантов "Сети", с ними обращались при задержании зимой прошлого года.

Если последних обвиняют в подготовке вооруженного мятежа, то проходящих по делу "Нового величия" обвиняют в создании экстремистского сообщества.

8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ.