Тульских агитаторов от КПРФ задерживают третий день подряд

Третий раз за три последних дня сотрудники полиции в Туле задерживают местных агитаторов за КПРФ, раздающих газеты на улицах, пишет "МБХ-медиа" со ссылкой на областного депутата-коммуниста Максима Дронова. Инцидент в его понимании выглядел достаточно странно: не было составлено протокола о задержании и не было названо хоть какой-нибудь причины для того, чтобы временно лишать активистов свободы.

"У всех задержанных паспорта были с собой, но сотрудники полиции под предлогом того, что у них нет связи с отделением и невозможно дистанционно установить их личность, доставили их в отделение", - рассказал Дронов.

Тираж газеты "Тульская правда" в количестве 200 экземпляров у молодых людей изъяли и заставили их просидеть в отделе положенные по закону три часа. Ранее с подобным обращением сталкивался и сам Дронов: правоохранители отбирали у него газеты под тем предлогом, что он распространяет "экстремистские материалы".