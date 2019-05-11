СМИ: С Максимом Резником случился сердечный приступ

Вечером 11 мая депутат Законодательного собрания Максим Резник пережил сердечный приступ, о чем "МБХ Медиа" рассказала его супруга Ксения Казарина.

Она связывает ухудшение здоровья мужа с усилившимся на него психологическим прессом в течение последних недель, с появлением в публичном доступе всякого рода политической "заказухи" на него.

"В связи с ежедневным моральным давлением мужу стало плохо", - считает Казарина.

С конца апреля в различных Telegram-каналах, по некоторым сведениям, контролируемых Кремлем, стали появляться якобы компрометирующие депутата видеоролики, на которых засняты эпизоды из его частной жизни. Последней каплей, по мнению жены Резника, стал уже четвертая вышедшая в "паблик" съемка скрытой камерой, якобы демонстрирующая курение парламентарием марихуаны. Ранее депутат пообещал засудить всех, кто распространяет о нем клеветнические сведения подобного рода.

Днем 11 мая с семьей в Пулково его встретили некие демонстранты с плакатами обидного для Резника содержания.

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