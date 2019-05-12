В десятке богатейших людей Великобритании оказались трое россиян

Англоязычная газета The Sunday Times опубликовала традиционный рейтинг самых богатых жителей Великобритании, подробности которого для русскоязычных читателей перевел РБК. Последние три места в "десятке" застолбили за собой россияне.

Так, 8-е место досталось бизнесмену Алишеру Усманову, обладающему состоянием в 11,33 млрд евро и за минувший год лишь упрочившему свои позиции.

Строчкой ниже числится владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович с капиталом в 11,22 млрд евро, в прошлом году занимавший в рейтинге 13 место.

Замыкает топ-10 крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, владеющий 10,9 млрд евро.