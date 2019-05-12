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Новости

10:34

В десятке богатейших людей Великобритании оказались трое россиян

фото ЗакС политика В десятке богатейших людей Великобритании оказались трое россиян

Англоязычная газета The Sunday Times опубликовала традиционный рейтинг самых богатых жителей Великобритании, подробности которого для русскоязычных читателей перевел РБК. Последние три места в "десятке" застолбили за собой россияне.

Так, 8-е место досталось бизнесмену Алишеру Усманову, обладающему состоянием в 11,33 млрд евро и за минувший год лишь упрочившему свои позиции.

Строчкой ниже числится владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович с капиталом в 11,22 млрд евро, в прошлом году занимавший в рейтинге 13 место.

Замыкает топ-10 крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, владеющий 10,9 млрд евро.

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15:14    
И все такие приятные русские лица !

15:12    
13-23 Привет, Послебодунов ! Надо признать, что лечение не идёт тебе впрок. Чувствуется, что нарушаешь ты режим и безмерно употре[цензура]ешь. Всё такой же шизофренический ясновидящий, называющий всех Сашей. К твоим недугам прибавилась мания предсказания, считаешь себя вторым Нострадамусом. Кто же иначе может предсказать. что "все не поверят" в ошибку ? Это уже на грани мании величия. Может, тебе приятно обращение с большой буквы и это улучшит твоё состояние ? Пожалуйста, рад помочь врачам, Ваше Шизофреническое Ясновидение !

13:23    
10:47 А с чего, ты, Саша, решил, будто кто-то поверит, что это "ошибка"?

13:10    
Власть дала разграбить страну, себя не обижая. Простые люди не осваивали природные богатства, не строили заводы, не занимались наукой и т.д.
В одночасье часть приближенных к власти стала  "олигархами". И нам об этом победно сообщают. Впереди планеты всей "Даешь самых богатых олигархов!!!!
А Россия  в глубинке горит, утопает в грязи и воде, рушатся хибары, в которых живут россияне, жутко смотреть на эту нищету.
За такую жизнь детей и внуков отдали жизнь погибшие  на войне?

10:47    
Одна из ужасных ошибок Путина, что он не поставил олигархов, крупных буржуев на службу России, народу в какой-то степени, позволив им вывезти за бугор триллионы долларов не заработанных, а отобранных у ограбленного российского народа!!! Этот беспредел начал Ельцин, Путин не препятствовал ему, продолжив разграбление России...Ему этого история не простит!

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