В Москве отменили церемонию прощания с Сергеем Доренко

Прощание с тележурналистом Сергеем Доренко, планировавшееся 12 мая, не состоится в назначенный день, сообщили представители радиостанции "Говорит Москва", на которой покойный в последние годы работал главным редактором.

Перенос траурного мероприятия объясняется тем, что дочери Доренко убедили полицию провести повторную судебно-медицинскую экспертизу, поскольку полагают, будто бы их отца могли отравить. Таким образом, тело журналиста не выдали его вдове.

Ранее дочь Доренко Екатерина заявляла, что в смерти знаменитого ведущего могла быть заинтересована его вдова.

Сергей Доренко разбился на мотоцикле 9 мая на дорогах Москвы, потеряв сознание, по официальной версии, от разрыва аорты.