Латынина: Стиль празднования 9 мая в последние годы - узаконенное кощунство

Итог памятным мероприятиям, прошедшим по всей стране по случаю 74 годовщины победы в Великой Отечественной войны, подвела политический обозреватель Юлия Латынина. Она призналась в том, что чем дальше, тем меньше предлагаемая "картинка" празднования 9 мая ее устраивает. Согласно ее оригинальной мысли, де-факто СССР вел эту войну начиная с 1927 года, и война эта имела несколько иную специфику: с этого времени Иосиф Сталин последовательно истреблял собственный народ. Отношение к народу как к сырью перенеслось и на 1941-1945 годы, только вследствие такого отношения к началу войны с немцами самый способный народ, что и военных касается тоже, был фактически "истрачен".

Это узаконенное кощунство — эти пляски, парады, танцы с бубнами с криком «Можем повторить!» Это вот как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!» — Юлия Латынина

Публицист напомнила о том, как командование обращалось с солдатами, подчас не считая их. Она приводит пример из воспоминаний отца политолога Дмитрия Орешкина, который рассказывал, как людей посылали на верную смерть для того, чтобы "дорасходовать силу" и только потом иметь повод уходить "на переформирование".

"Ребята, вы это можете повторить? Наверное, можете. Вы и сейчас бомбите Воронеж. Но все-таки из 100 человек поколения Астафьева в живых мужчин осталось только 3 после этой войны. Вот как это можно повторить при нынешней демографии?", - выразила Латынина свое неприязненное удивление.

Акция памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" 9 мая собрала на Невском проспекте 1 млн участников.