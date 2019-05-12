Петербург и Кировск свяжут экологичные автобусы

На маршрут 565, курсирующий между Петербургом и Кировском, выходят автобусы, работающие на природном газе, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Каждый из современных автобусов вмещает 45 пассажиров.

Отмечается, что новшество стало возможным благодаря договоренности региональных властей с компанией-перевозчиком "Питеравто". Маршрут является востребованным и ежедневно перевозит значительное количество пассажиров из одного субъекта федерации в другой.

В планах областного правительства - в ближайшие пять лет перевести весь общественный транспорт на экологичное топливо. Стимулом к тому должны послужить введенные с 1 января льготы: владельцы автотранспорта, работающего на газу, получили право платить половину от общеустановленной налоговой ставки.