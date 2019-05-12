Профессор Травин сравнил между собой всех петербургских губернаторов

Профессор Европейского университета, экономист и политолог Дмитрий Травин в разговоре с радиостанцией "Свобода" порассуждал о феномене врио губернатора Александра Беглова, вежливо отказавшись, впрочем, считать чиновника феномена - по ряду причин. Главная из них - несущественность личностного фактора на том уровне политической вертикали в стране, на который поставлены действовать петербургские градоначальники. Отличия между Валентиной Матвиенко и Бегловым заметны, по его мнению, невооруженным взглядом, но это никак не влияло и не может повлиять на деятельность того или иного губернатора, пока система сконструирована нынешним образом.

Я иногда в шутку говорю: "В Петербурге есть такая тенденция – каждый следующий градоначальник хуже предыдущего". Но если серьезно, то бессмысленно спрашивать, почему Беглов будет хуже Матвиенко: они все не годятся. Но главное – не годится сама система, с помощью которой управляется Россия. — Дмитрий Травин

Всех начальников Петербурга с 1991 года ученый поделил на харизматиков, к которым отнес Анатолия Собчака и Валентину Матвиенко, и чиновников невыразительных - это, по его мнению, Владимир Яковлев, Георгий Полтавченко и врио Беглов.

Что же касается силового разгона первомайского шествия, о предполагаемом инициаторе которого многие продолжают спорить, то здесь профессор заметил, что приказа Беглов мог и не давать, но без ведома городского главы такие вещи точно не делаются. Его целеполагание, по мнению Травина, состояло в том, чтобы в нервный предвыборный период показать президенту Владимиру Путину, какой он "крутой мужик" и что беспорядков он не допустит.

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