Рашкин оспорит в суде законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин намерен 13 мая подать иск в Верховный суд, в котором потребует объявить законопроект о внедрении электронного дистанционного голосования на грядущих выборах в Мосгордуму нарушающим Конституцию и потому незаконным, передает пресс-служба его партии. Между тем, проект нормативного акта коллеги депутата по парламенту уже успели принять в первом чтении.

"Во-первых, электронное голосование не смогут проконтролировать наблюдатели. Во-вторых, будет уничтожена тайна голосования. В случае с электронным голосованием особых проблем в том, чтобы определить, кто за кого отдал свой голос, не будет", - привел свои доводы коммунист.

Рашкин - не единственный из называющих себя оппозицией московских политиков, имеющих планы на ближайшие выборы в городские органы власти и считающие неправильным внедрение электронного голосования. Ранее с резкой критикой введения этой практики выступал лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, говоря о том, что и без того умелым фальсификаторам новые, непонятные большинству, электронные технологии дополнительно "развяжут руки".

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.